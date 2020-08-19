Участок Некрасовской линии в выходные будет работать до 23:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Некрасовской линии в выходные дни будет работать до 23:00. Речь идет об участке между станциями "Лефортово" – "Нижегородская". Об этом сообщили в пресс-службы подземки.
"Участок "Лефортово" – "Нижегородская" Некрасовской линии в выходные дни – 22, 23 августа и 29, 30 августа 2020 года – будет работать до 23:00", – говорится в сообщении.
Во время увеличенного технологического окна будут проводиться работы по прокладке кабельных коммуникаций. Работы перенесли на выходные дни для удобства пассажиров, чтобы свести к минимуму ограничения.
Для проезда к "Нижегородской" станции метро пассажирам рекомендуют пользоваться Московским центральным кольцом, Калининской линией или автобусами № 59 и № 759. До станции "Лефортово" можно добраться на автобусе № 32.
К другим станциям линии можно также добраться с помощью МЦК, Таганско-Краснопресненской линии или с помощью автобусов. Ознакомиться с подробной информацией о маршрутах проезда к закрытым станциям можно на сайте метро.
27 марта Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена и примыкающий к ней участок Большой кольцевой линии. Пассажирам стали доступны шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".
Некрасовская линия метро обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом один миллион человек – жителей московских районов Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры могут экономить на дороге до 30 минут в день.
Линия протяженностью 22,3 километра с 10 станциями проходит от района Лефортово через станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов и "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.
При строительстве новой линии было применено множество новейших технологий метростроения. Главной особенностью стало сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Косино" до станции "Нижегородская".
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