Нежилое помещение в здании 1914 года постройки в Замоскворечье выставлено на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Нежилое помещение в здании 1914 года постройки в столичном районе Замоскворечье выставлено на торги. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

"Нежилое помещение общей площадью 163,4 квадратного метра расположено в здании 1914 года постройки по адресу 5-й Монетчиковский переулок, дом 20, строение 3, в Замоскворечье. Лот выставлен на продажу без объявления цены, его стоимость в ходе торгов смогут предложить сами покупатели", – говорится в сообщении.

Как уточняется, помещение находится в кирпичном здании в пешей доступности от станции метро "Павелецкая". Отмечается, что здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.

Руководитель департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что продажа без объявления цены позволяет повысить реализацию лотов городского имущества и снижает барьеры для инвесторов, повышая тем самым уровень конкуренции на торгах.

Как стало известно ранее, на торги выставили четыре нежилых помещения на Ленинградском проспекте. Щербаков подчеркнул, что все они находятся рядом с метро. По его словам, это обеспечит высокую проходимость людей и быструю окупаемость вложенных в помещения средств. Самое большое из них расположено на третьем этаже дома по адресу Ленинградский проспект, дом 57. Также в нем продается помещение, расположенное на цокольном этаже. Его площадь составляет 90,5 квадратного метра.

