Почти 30 бесплатных кружков и секций откроется в Новогиреево в новом учебном году

19 августа, 09:19
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Почти 30 бесплатных детских кружков и секций откроется в Новогиреево в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.
"Занятия будут проходить для всех возрастных категорий жителей. Продолжат свою работу на базе центра и клубные формирования: киноклуб, молодежный актив, и клубы для жителей района старшего поколения. Это краеведческий клуб, клуб ветеранов химзавода, ветеранов-учителей и военно-патриотические студии. Для самых маленьких жителей района будут организованы группы занятий по фитнесу и рисованию, студии дошкольного развития и группы изучения иностранного языка", − говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
Для детей более старшего возраста будут работать студии по рисованию, карвингу, лепке, основам пения, а также спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, настольному теннису и студия шахмат. Кроме того, при центре досуга и спорта откроются студии со свободным посещением и игровая комната с современными игровыми приставками и настольными играми на любой вкус.
Ранее сообщалось, что перед началом учебного года детские поликлиники столичного департамента здравоохранения перейдут на усиленный режим работы.
Благодаря этому москвичи смогут быстро и без очередей получить медицинские документы, необходимые для обучения детей в школе или в детском саду.
С 20 августа по 16 сентября в каждой детской поликлинике будет работать дополнительный кабинет для выдачи справок и направлений. Записаться на прием можно будет не только заранее, но и непосредственно в день обращения. Такие кабинеты будут открыты с 08:00 до 20:00 по будням и с 09:00 до 15:00 по выходным дням.
По этому же расписанию будут вести прием дежурные врачи. Попасть к ним горожане смогут без предварительной записи, взяв талон в инфомате или на стойке информации.
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