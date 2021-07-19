Татьяна Буцкая поможет очистить пруды в Вешняках

Фото: Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая провела кампанию по сбору подписей в пользу улучшения экологического состояния районных водоемов в Вешняках.

В ее проекте также приняли участие волонтеры и жители района. Они выступают за то, чтобы были приведены в порядок водоемы в парке "Радуга".

"Пруды в парке "Радуга" сейчас находятся в плачевном состоянии. Они заросли тиной, а в воде и на берегу много мусора. Нужно принять срочные меры, пока мы не потеряли одно из любимых мест отдыха жителей", – отметила Буцкая.

В пользу очистки водоемов волонтеры "Совета матерей" собрали более тысячи подписей. Был также заключен договор с обслуживающей организацией.

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