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15:32

Татьяна Буцкая поможет очистить пруды в Вешняках

город экология

Фото: Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая провела кампанию по сбору подписей в пользу улучшения экологического состояния районных водоемов в Вешняках.

В ее проекте также приняли участие волонтеры и жители района. Они выступают за то, чтобы были приведены в порядок водоемы в парке "Радуга".

"Пруды в парке "Радуга" сейчас находятся в плачевном состоянии. Они заросли тиной, а в воде и на берегу много мусора. Нужно принять срочные меры, пока мы не потеряли одно из любимых мест отдыха жителей", – отметила Буцкая.

В пользу очистки водоемов волонтеры "Совета матерей" собрали более тысячи подписей. Был также заключен договор с обслуживающей организацией.

Замглавы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич ранее заявил, что в Москве существенно ухудшилось качество воздуха в свете аномально жаркого лета. По словам эксперта, из-за погоды в атмосфере накапливаются вредные вещества.

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