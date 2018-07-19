Инициативы ВТБ для развития города представили на Московском урбанфоруме

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Инициативы по модернизации городской среды озвучил на пленарном заседании Moscow Urban Forum в рамках пленарного заседания "Город будущего. Отвечая на запросы человека" президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Первым стал проект "Мой умный город" – приложение, которое запустят совместно со столичным правительством. Оно объединит информационные сервисы Москвы и платежные сервисы банка, отметил Костин. Приложение позволит оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, школьное питание, детский сад, кружки и секции, получать своевременные напоминания о строках платежей, визуализировать все платежи в календаре и производить их выборку. Там же реализуют сервис заказа такси и пополнения счетов платных парковок и карты Тройка.

В приложении соберут информацию о культурных событиях в столице и реализуют продажу билетов на мероприятия. С его помощью можно будет и участвовать в голосованиях "Активного гражданина".

Банк также примет участие в обновлении социальной карты москвича. "Мы поддерживаем концепцию правительства Москвы по созданию единой карты москвича. В ближайшее время мы сделаем первый совместный шаг в этом направлении. С июля текущего года начнется постепенный перевод всех типов социальных карт на единый для всех носитель", – пояснил глава ВТБ.

По словам Андрея Костина, предстоит создание единой карты, которая позволит получать госуслуги, оплачивать товары и счета, получать информацию и делать рейтинговые голосования.

Кроме того, ВТБ в ближайшее время откроет в столице первый офис без людей. Как пояснил Андрей Костин, офис создадут для демонстрации возможностей полностью автоматизированного банкинга.