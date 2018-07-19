Инициативы ВТБ для развития города представили на Московском урбанфоруме

19 июля, 16:18
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Инициативы по модернизации городской среды озвучил на пленарном заседании Moscow Urban Forum в рамках пленарного заседания "Город будущего. Отвечая на запросы человека" президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Первым стал проект "Мой умный город" – приложение, которое запустят совместно со столичным правительством. Оно объединит информационные сервисы Москвы и платежные сервисы банка, отметил Костин. Приложение позволит оплачивать услуги ЖКХ, сотовую связь, штрафы ГИБДД, школьное питание, детский сад, кружки и секции, получать своевременные напоминания о строках платежей, визуализировать все платежи в календаре и производить их выборку. Там же реализуют сервис заказа такси и пополнения счетов платных парковок и карты Тройка.
В приложении соберут информацию о культурных событиях в столице и реализуют продажу билетов на мероприятия. С его помощью можно будет и участвовать в голосованиях "Активного гражданина".
Банк также примет участие в обновлении социальной карты москвича. "Мы поддерживаем концепцию правительства Москвы по созданию единой карты москвича. В ближайшее время мы сделаем первый совместный шаг в этом направлении. С июля текущего года начнется постепенный перевод всех типов социальных карт на единый для всех носитель", – пояснил глава ВТБ.
По словам Андрея Костина, предстоит создание единой карты, которая позволит получать госуслуги, оплачивать товары и счета, получать информацию и делать рейтинговые голосования.
Кроме того, ВТБ в ближайшее время откроет в столице первый офис без людей. Как пояснил Андрей Костин, офис создадут для демонстрации возможностей полностью автоматизированного банкинга.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: