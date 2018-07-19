Канатную дорогу в "Лужниках" планируют запустить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах запустить канатную дорогу, которая соединит спортивный комплекс "Лужники" и Воробьевы горы, передает Агентство "Москва".

По его словам, закончить дорогу планируется в 2018 году.

Как сообщалось ранее, пассажирская канатная дорога, которую запустят от Воробьевых гор до "Лужников", сможет перевозить до 1600 человек в час.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что уже через три года канатная дорога, соединяющая станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", может стать частью общественного транспорта Москвы.