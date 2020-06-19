На территории кампуса МГУ прекратится городское движение по двум улицам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Улицы Менделеевская и Лебедева на территории МГУ имени Ломоносова будут закрыты для городского транзитного движения, сообщили на сайте вуза.

Общественный транспорт продолжит работать в прежнем режиме. Кроме того, разрешен будет въезд на территорию МГУ сотрудникам, преподавателям и студентам вуза.

Работы по установке КПП начнутся 22 июня. Формирование новых пропускных пунктов планируют окончить к началу нового учебного года.

Таким образом, планируется решить вопрос о сохранении безопасности пешеходных зон, а также о ночном стритрейсерстве, которое нарушает шумовой режим на территории МГУ. Согласно задумке, прекращение движения на улицах Лебедева и Менделеевской позволит сформировать современную кампусную среду университета.

Данный транспортный режим будет вводиться после обсуждения правил и порядка заезда транспорта на территорию вуза, а также тестирования вводимой системы.

Ранее стало известно, что МГУ стал лучшим российским вузом в мировом рейтинге Quacquarelli Symonds. В общем рейтинг вуз занял 74-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлогодними результатами.