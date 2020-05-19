Для школы-интерната имени Колмогорова построят четыре корпуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре корпуса построят для школы-интерната имени Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Жилое, учебное и техническое здания, а также проходная появятся на Кременчугской улице. Жилое здание рассчитано на 180 человек, рядом с ним появится учебный корпус со спортивным залом, столовой и пищеблоком.

Технический корпус возведут со стоянкой для трех мини-автобусов. Работа будет выполняться в два этапа. Сначала строители возведут жилой и технический корпуса, а следом построят учебный корпус и проходную.

Также на территории появятся футбольное поле, спортивные площадки и круговая беговая дорожка на пять полос. Вокруг корпусов уложат газон, высадят деревья, кустарники и многолетние цветы.

Ранее сообщалось, что школа с планетарием и бассейном появится в Троицке. Образовательное учреждение рассчитано на 2 100 мест, из которых 800 мест предназначены для учащихся начальной школы.

В учреждении разместятся шахматный класс, ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, музей, мастерская по электротехнике, комнаты живой природы, технического черчения и рисования, мастерская живописи, а также библиотека с вместимостью на 50 тысяч книг.