Для школы-интерната имени Колмогорова построят четыре корпуса

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Четыре корпуса построят для школы-интерната имени Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Жилое, учебное и техническое здания, а также проходная появятся на Кременчугской улице. Жилое здание рассчитано на 180 человек, рядом с ним появится учебный корпус со спортивным залом, столовой и пищеблоком.
Технический корпус возведут со стоянкой для трех мини-автобусов. Работа будет выполняться в два этапа. Сначала строители возведут жилой и технический корпуса, а следом построят учебный корпус и проходную.
Также на территории появятся футбольное поле, спортивные площадки и круговая беговая дорожка на пять полос. Вокруг корпусов уложат газон, высадят деревья, кустарники и многолетние цветы.
Ранее сообщалось, что школа с планетарием и бассейном появится в Троицке. Образовательное учреждение рассчитано на 2 100 мест, из которых 800 мест предназначены для учащихся начальной школы.
В учреждении разместятся шахматный класс, ИТ-полигон, планетарий с обсерваторией, музей, мастерская по электротехнике, комнаты живой природы, технического черчения и рисования, мастерская живописи, а также библиотека с вместимостью на 50 тысяч книг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: