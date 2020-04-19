Специалисты природных территорий проведут мастер-класс "Весенняя брошка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты природных территорий "Тушинский", "Покровское-Стрешнево" обучат онлайн москвичей технике сухого валяния. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Мосприроды в рамках проекта #Природа_на_удаленке проведут для горожан мастер-класс "Весенняя брошка". Горожане смогут онлайн научиться делать брошку из шерсти в технике сухого валяния. Видео мастер-класса будет опубликовано 20 апреля на страницах Мосприроды.

Ранее портал "Узнай Москву" подготовил два новых онлайн-квеста при участии проекта #Москвастобой. Задания посвящены истории расширения Тверской улицы и Китайгородской стены.

Сообщалось, что рассматривать городские памятники и улицы, а также изучать их историю можно в одноименном мобильном приложении.

Многие и другие учреждения перевели свою активность в виртуальное пространство. Желающие могут посмотреть онлайн-лекции по истории, архитектуре и археологии на Youtube-канале Мосгорнаследия.

В МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры делятся со зрителями своей жизнью вне театра. Театр "Практика" анонсировал спектакль мастерской Кудряшова "Созвездия". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

