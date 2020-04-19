В Депздраве оценили резерв мощностей для лечения больных в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о резерве мощностей для лечения больных в столице. По его словам, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения COVID-19, количество госпитализированных пациентов остается стабильным.

"За последнюю неделю количество госпитализированных в стационары Москвы пациентов с коронавирусной инфекцией не увеличилось. Оно продолжает оставаться в городе на уровне 1,3 тысячи человек. При этом у нас нет дефицита мест в стационарах", – приводит ТАСС его слова.

Хрипун отметил, что в столице на неделе было развернуто порядка 4 тысяч коек. На следующей неделе также вводится дополнительно 5 тысяч мест.

Ранее стало известно, что доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60%. При этом неделю назад данный показатель составлял 40%.

По последней информации, в России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.