Новый спортивный объект построят в Хибинском проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Хибинском проезде по просьбе местных жителей построят новый спортивный объект. Мероприятие включено в программу "Мой район".

Ранее там предполагалось строительство физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейном, однако на заседании Градостроительно-земельной комиссии приняли решение расторгнуть контракт.

Договор аренды земельного участка, предусматривавший строительство ФОКа, заключили пять лет назад. Однако до настоящего времени инвестор не приступил к строительству.

Как сообщалось ранее, в столице планируют построить три новых спортивных комплекса.

Первый из них появится на 1-й Останкинской улице в Северо-Восточном округе. Общая площадь ФОКа вместе с паркингом составит 20,4 тысячи квадратных метров. Второй спортивно-рекреационный объект площадью 6 тысяч квадратных метров расположится в поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес Троицкого округа. Третий ФОК построят в поселении Внуковское, в районе деревни Ликова, на участке, где сейчас расположены производственно-складские строения.