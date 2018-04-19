"Грузовой каркас" в столице расширят до конца года

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Столичные власти подтвердили, что "грузовой каркас" будет расширен до конца 2018 года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Грузовой каркас" появится во всех округах Москвы. В большинстве округов он появится уже в этом году", – передает его слова Агентство "Москва". Он отметил, что сейчас "грузовой каркас" есть только в трех округах Москвы.

Так называемый "грузовой каркас" действует в столице с 2014 года. Он предполагает, что фуры массой более 2,5 тонны не заезжают в жилые районы, а двигаются только по разрешенным улицам. Грузовикам можно съезжать с каркаса, если автомобиль обслуживает предприятия или граждан, находящихся в обозначенной дорожным знаком зоне.

На решение властей ввести "грузовой каркас" на севере и северо-востоке столицы повлияло мнение пользователей сервиса "Активный гражданин".