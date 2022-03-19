В Москве началась подготовка причалов к открытию навигации

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В столице специалисты приступили к подготовке причалов к открытию навигации, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Причалы очистят от оставшегося снега и льда, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройств Петра Бирюкова.

Также при необходимости будут отремонтированы гранитные и бетонные основания сооружений, заменены изношенные резиновые причальные отбойники.

Кроме того, в период навигации на причалах запланированы работы по улучшению качества судоходства, в которые входит подводное обследование, углубление и очистка дна от мусора.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года девять речных трамваев в Москве будут обслуживать новые водные маршруты. Пассажирский флот в столице планируют укомплектовать к 2024 году. В его состав войдет 21 судно. В общей сложности на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа.