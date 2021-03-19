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Город

10:54

Около 600 га территории Москвы благоустроят в рамках программы реновации

город реновация

Фото: телеграмм-канал "Москва 24"

Порядка 600 гектаров территории Москвы благоустроят в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, реновация является проектом, тесно связанным с остальными программами развития города. Кроме того, важная ее часть – благоустройство.

"При этом мы не только озеленяем территорию вокруг строящихся домов и обустраиваем площадки для отдыха и занятий спортом, но и создаем парковые пространства. В общей сложности в Москве запланировано благоустройство около 600 гектаров, а в таких районах, как Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский, будут сформированы новые рекреационные зоны", – уточнил Бочкарев.

Планируется, что специалисты создадут организованные зеленые зоны, учитывая рекреационный потенциал района. Помимо этого, благоустроены будут и прибрежные территории, например зона у реки Сетуни в районе Солнцево и прибрежная территория Серебряно-Виноградного пруда в Измайлове.

Ранее сообщалось, что в Головинском районе по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55А, подходит к концу постройка дома по программе реновации. Его хотят ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

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