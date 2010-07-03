Почти 1,5 тысячи кубометров мусора убрали на водоемах Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Специалисты "Мосводостока" собрали около тысячи 486 кубометров мусора на столичных водоемах с ноября 2018 года, сообщает Агентство "Москва".

"Мосводосток" также усилил контроль за очисткой рек от мусора и поваленных бобрами деревьев.

А для очистки городских магистралей от грязи задействуют свыше 200 пылесосов. Суперсовременные пылесосы используются независимо от времени года. По регламенту пылесосить дороги в столице следует спустя девять дней без снега и других осадков, но зачастую решение об уборке принимается раньше. Необходимы лишь сухая поверхность дороги и отсутствие осадков.

Снег в Москве может растаять в начале следующей недели, хотя сугробов в городе больше, чем должно быть. В среднем, их высота около 16 сантиметров. Но снег постепенно исчезнет из-за наступающего тепла и дождей.