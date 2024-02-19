Около 3 млн кв метров недвижимости построят в ближайшие годы у станций метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие 3–5 лет в районе столичных станций метро планируется построить около 3 миллиона квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строительство транспортной инфраструктуры служит мощным драйвером развития территорий. При этом развитие сети метро в Москве имеет не только транспортный, но и колоссальный градостроительный или экономический эффект", – сказал Бочкарев.

По его словам, такое строительство намечено на ближайшие 3–5 лет.

"Реализация этих проектов позволит создать около 48,5 тысячи дополнительных рабочих мест в шаговой доступности от станций метро – такая политика способствует полицентричному развитию столицы", – подчеркнул заммэра.

В свою очередь, исполнительный директор по девелопменту компании "Мосинжпроект" Павел Дудулин пояснил, что благодаря девелоперам в составе пересадочных узлов появляется большое разнообразие объектов.

"Это и офисные центры, и гостиницы, и торгово-развлекательные комплексы, и многофункциональные центры социального назначения, что обеспечивает комфорт жителей и гостей столицы", – добавил Дудулин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районе Хорошёво-Мнёвники возведут административно-деловой комплекс, где появится свыше 12,2 тысячи рабочих мест. По словам мэра, программа стимулирования создания мест приложения труда необходима для привлечения инвесторов к строительству важных объектов.

Около 2 тыс рабочих мест создадут по городской программе на востоке Москвы