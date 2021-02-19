Отделку трех подземных переходов завершают на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершают отделочные работы в трех подземных пешеходных переходах на Волоколамском шоссе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Переходы планируют открыть одновременно с запуском движения транспорта на мосту через Сходню, который запланирован на 2021 год. Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что после реконструкции горожане смогут воспользоваться удобными и современными пешеходами.
В настоящее время тоннели возле домов 112 и 116 расширили и удлинили, появились лифты для удобства пожилых граждан и маломобильных людей, а также камеры видеонаблюдения. Еще один переход строят рядом с домом 128.
В ближайшее время специалисты приступят к пусконаладочным работам: настроят и протестируют электрооборудование. На время работ над магистралью установлен временный надземный переход.
Работы в подземных переходах ведутся в рамках проекта реконструкции участка Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни. Там планируют построить дороги общей протяженностью 3,7 километра, соорудить эстакаду длиной свыше 400 метров, а также провести реконструкцию моста через реку Сходню.
Ранее сообщалось об открытии подземного перехода после ремонта на станции метро "Савеловская". Специалисты заменили гидроизоляцию, дренажную систему и коммуникации, также был проведен капитальный ремонт всего перехода, там обновили освещение. Кроме того, специалисты уложили настенный мрамор и напольный гранит, а также металлические лотки для проводки.
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