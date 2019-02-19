Дополнительная полоса для съезда и разворота появится на западе Москвы

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На проспекте Вернадского планируют обустроить дополнительную полосу для безопасного разворота в сторону области, а также для съезда на Ленинский проспект. Предполагается, что полоса появится в районе дома №127 по проспекту Вернадского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента капитального ремонта.

Как отмечается, на сегодняшний день отсутствует удобный съезд на Ленинский проспект, а также затруднено движение в сторону области из-за разворота.

"Новая схема организации дорожного движения поможет увеличить пропускную способность проспекта Вернадского и обеспечить безопасные и комфортные условия для всех участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Специалисты уложат новый асфальт и отремонтируют существующий. Также будет нанесена разметка. Прилегающую территорию благоустроят.

Работы планируют начать весной.

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов ранее сообщил, что в текущем году планируют ликвидировать более 50 узких мест на столичных дорогах. Благодаря этому перераспределится трафик в часы пик, а также улучшится пропускная способность дорог.