Москва передаст нежилые помещения домов в долевую собственность жителей

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Город передаст жителям 38 домов в общую долевую собственность нежилые помещения. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Речь идет о 70 помещениях, в том числе подвалах и чердаках, которые находились в собственности города. Общая площадь передаваемых помещений составит 5,36 тысячи квадратных метров.

Согласно Жилищному кодексу РФ, чердаки и подвалы – это общая долевая собственность владельцев квартир, они должны использоваться в интересах жителей дома. В основном, в таких помещениях размещаются инженерные системы домов, также в них могут быть организованы места для работы консьержей, для хранения велосипедов, детских колясок и прочего.

До принятия Жилищного кодекса много нежилых помещений в домах по разным причинам были зарегистрированы в собственность Москвы, что лишило жителей возможности законно использовать принадлежащее им имущество. В последние годы столичные власти ведут работу, чтобы исправить эту ситуацию.

Начиная с декабря 2014 года, город отказался от права собственности на более тысячи объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Когда необходимые процедуры завершатся, владельцы квартир могут инициировать государственную регистрацию права общей долевой собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд.