Детский сад-трансформер построят в Южном Бутово

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Детский сад-трансформер появится на юго-западе столицы. Разрешение на его строительство выдал Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы комитета Олега Антосенко, детский сад, способный трансформироваться в начальную школу, построят в районе Южное Бутово. "Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство объекта со сроком действия до октября 2018 года", – цитирует Антосенко Агентство "Москва".

По данным Мосгосстройнадзора, здание детского сада возведут на улице Адмирала Лазарева, на территории гимназии №1786. Финансировать работы планируют за счет средств городского бюджета.

"Здание-трансформер будет менять назначение в зависимости от демографической ситуации в районе. Это может быть детский сад на 300 мест, либо начальная школа на такое же количество мест", – пояснили в пресс-службе ведомства. Там также указали еще один возможный вариант, при котором здание может одновременно использоваться как начальная школа на 200 учеников и как детский сад на 100 мест.

В пресс-службе комитета отметили , что "при изменении назначения здания на детский сад происходит частичная смена назначения помещений начальной школы". В частности, школьные классы с рекреациями можно будет трансформировать в 12 групповых ячеек – по четыре на каждом этаже. Актовый зал станет музыкальным, а в библиотеке будут проходить занятия на компьютерах. "Душевые и раздевальные при спортзале становятся техническими помещениями (кладовыми, прачечной и так далее). Спортивный зал, медицинский блок, административные помещения сохраняют свое назначение", – добавили в ведомстве.

Как подчеркнул Олег Антосенко, когда застройщик подаст извещение о начале работ, Мосгосстройнадзор проведет проверки детского сада-трансформера при участии специалистов Центра экспертиз.