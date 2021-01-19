В Люблине построят 14 объектов образования по программе реновации

15:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичном районе Люблино по программе реновации планируют построить 14 объектов образования. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента строительства.
"В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство семи детских садов, семи школ и учебных корпусов, трех физкультурно-оздоровительных комплексов и детской поликлиники на 320 посещений в смену", – рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Также в районе планируют построить два торговых центра, досуговый центр для детей и школу искусств.
По словам Загрутдинова, также в районе новые квартиры получат жители 152 домов, для начала расселения подобрано 17 стартовых площадок.
"В стадии строительства в районе находятся семь жилых домов на 1 тысячу 563 квартиры, а в проектировании – еще четыре жилых дома", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве было построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.
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