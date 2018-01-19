Более 1,2 тысячи катков с натуральным льдом залили в столице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В столице залили 1269 катков с естественным льдом. Об это рассказал заммэра города Петр Бирюков на совещании в правительстве Москвы.
Еще 10 катков планируется организовать на водных объектах, когда толщина льда превысит 25 сантиметров. Открытие катков согласуют с МЧС.
В городе уже обустроили 382 лыжные трассы общей протяженностью 735 километров, из них 284 километра оборудованы освещением. Кроме того, с наступлением настоящей зимы в столице открыли 589 ледяных горок.
Покататься на катках с естественным льдом можно в столичных парках. Бесплатно работают ледовые площадки в "Красной Пресне", в сквере по Олонецкому проезд и на территории усадьбы "Люблино", а также в парке "Северное Тушино" и в "Сокольниках". Круглосуточный режим работы введен на катках в Перовском парке, в парке у прудов "Радуга" и у Северного речного вокзала.
Кроме того, в Татьянин день, 25 января, вход на катки в 16 парках будет бесплатным для студентов. Для прохода нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность.
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