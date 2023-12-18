Застройщик сохранит и превратит в арт-объект портовый кран на юге Москвы

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Один из 13 портовых кранов Южного порта Москвы решили сохранить и переоборудовать в арт-объект. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации застройщиков Южного порта.

Территорию ждет редевелопмент, однако один из кранов решили оставить. В этом году венгерскому GANZ исполнилось 42 года. Помимо него, в гавани сохранился еще один такой же, а также 11 "Альбатросов" производства ГДР, которые также находятся в эксплуатации от 40 до 50 лет.

"В период расцвета Южного порта GANZ отгружал продукцию крупнейших московских домостроительных комбинатов для важнейших строек страны – ВАЗа, КАМАЗа, "Атоммаша" и городов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса", – указывается в пресс-релизе.

270-тонный кран будут реставрировать прямо на месте. Сначала специалисты демонтируют ряд внутренних элементов объекта высотой 49 метров, а затем покрасят его и покроют специальным составом.

Предполагается, что под ним будут качели с видом на воду, а благодаря ночной подсветке его будет хорошо видно со всех сторон Москвы-реки, подчеркнул застройщик. Указывается, что работы в рамках крупнейшего в Европе проекта реконструкции портовой территории планируют начать в ближайшее время.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на части промзоны планируется построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь же могут возвести производственные площади и общественно-деловую застройку, отметил он.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт. Он сказал, что планируется реконструировать около пяти километров дорог, организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда, проложить новые сети и построить 24 трансформаторные подстанции.



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