Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах откроется для посетителей 19 декабря

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Горнолыжный комплекс начнет работу 19 декабря на Воробьевых горах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спортивного комплекса.

Сообщается, что над оснежением склонов искусственным снегом работали лучшие российские и иностранные специалисты. Благодаря им, а также московской зиме удалось создать ощущение гор в центре Москвы, подчеркнули в пресс-службе.

"Любителям горных лыж и сноуборда можно уже не думать о том, как добраться из Москвы в час пик в ближайшее Подмосковье, чтобы заняться любимым видом спорта. Теперь такая возможность есть и в Москве: завтра, 19 декабря, мы открываем для москвичей основной склон", – приводятся слова президента ассоциации "Новая лига" Екатерины Селяметовой.

В пресс-службе сообщили, что катание на склоне в первые дни будет доступно исключительно с инструкторами. Для посещения горнолыжного комплекса необходимо предварительно записаться на сайте srkvg.ru или приехать на верхнюю станцию канатной дороги.

Ранее стало известно, что канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра. 1 января она будет функционировать с 16:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00.