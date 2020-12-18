Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах откроется для посетителей 19 декабря

Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов
Горнолыжный комплекс начнет работу 19 декабря на Воробьевых горах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу спортивного комплекса.
Сообщается, что над оснежением склонов искусственным снегом работали лучшие российские и иностранные специалисты. Благодаря им, а также московской зиме удалось создать ощущение гор в центре Москвы, подчеркнули в пресс-службе.
"Любителям горных лыж и сноуборда можно уже не думать о том, как добраться из Москвы в час пик в ближайшее Подмосковье, чтобы заняться любимым видом спорта. Теперь такая возможность есть и в Москве: завтра, 19 декабря, мы открываем для москвичей основной склон", – приводятся слова президента ассоциации "Новая лига" Екатерины Селяметовой.
В пресс-службе сообщили, что катание на склоне в первые дни будет доступно исключительно с инструкторами. Для посещения горнолыжного комплекса необходимо предварительно записаться на сайте srkvg.ru или приехать на верхнюю станцию канатной дороги.
Ранее стало известно, что канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в Новый год до 5 утра. 1 января она будет функционировать с 16:00 до 23:00, а с 2 по 8 января – с 10:00 до 23:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: