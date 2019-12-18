Москвичи проголосуют за кружки и студии в библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное новым культурно-досуговым направлениям в столичных библиотеках. Участникам предстоит ответить на восемь вопросов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москвичи ответят на вопросы о возможной тематике новых кружков и студий. Среди вариантов ответа на первый вопрос – музыка, вокал, хореография, театр; ИТ, компьютерная грамотность, интеллектуальные игры; кино, фотография, изобразительное искусство; научно-образовательное направление. Участники смогут указать не более четырех вариантов.
В следующем вопросе "активным гражданам" нужно определиться с интересующими их направлениями из сферы музыки, вокала, хореографии и театра.
Третий вопрос посветят компьютерной грамотности. Участники должны выбрать не более трех вариантов ответа.
Еще один вопрос будет о направлениях в сфере кино, фотографии и изобразительного искусства – участники проекта выберут из шести вариантов.
Пятый вопрос касается научно-образовательного направления в библиотеках, а в завершении горожане сообщат, для кого они выбирали кружки и тематические направления.
Ранее столичные власти подвели итоги голосования по выбору лучшего объекта реставрации в Москве из числа завершенных в последние годы. Голосование проходило с 7 октября по 11 ноября на портале "Активный гражданин". Участие в нем приняли более 186 тысяч москвичей.
Всего на голосование были вынесены 20 объектов культурного наследия. Лучшим объектом реставрации последних лет жители столицы назвали фонтан "Дружба народов" на ВДНХ, который получил 67 тысяч голосов. На втором месте оказался Киевский вокзал (58 тысяч). Замыкает тройку лидеров фреска на станции метро "Киевская" (53 тысячи).
"Мосгорсправка": Самые популярные библиотеки
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