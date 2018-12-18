"Яндекс" переедет в новую штаб-квартиру в Москве

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" планирует переехать в новую штаб-квартиру. Компания готова приобрести площадку под офис стоимостью 145 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте "Яндекса".

Как пояснили в компании, после согласования с городскими властями "Яндекс" получит права на земельный участок на улице Косыгина на юго-западе столицы. Площадь участка составляет примерно четыре гектара. Сейчас на этом месте находится здание бывшей гостиницы "Орленок". "Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учета НДС", – сказано в сообщении.

Проект новой штаб-квартиры разработали уже после заключения сделки, рассказали представители компании. Стоимость работ по созданию нового офиса и сроки реализации проекта в "Яндексе" пока не уточняют.

Ранее представители "Яндекса" рассказали, почему решили отказаться от функции отложенного заказа такси. Это связано с введением новых правил парковки в центре Москвы, объяснили представители компании. Согласно новым правилам, водители могут бесплатно припарковаться не более чем на пять минут.