В парке Победы на Поклонной горе установили гигантские светящиеся скульптуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке Победы на Поклонной горе накануне праздников установили светящиеся скульптуры и арт-объекты. Над чашами шести закрытых на зиму фонтанов появились вальсирующие пары, собранные из сотен лампочек-светодиодов.

"Вальсирующие пары не похожи одна на другую, каждая из них выполняет свои танцевальные па. Лица танцующих мужчин и женщин скрыты золотыми карнавальными масками. В вечерние часы эти световые скульптуры будут мерцать и переливаться, производя невероятное впечатление на зрителей", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, на Поклонной горе был установлен один из самых длинных световых тоннелей для прогулок в городе. Его протяженность составляет 80 метров. Также к 20 декабря на территории парка появится световая стена желаний. Она будет состоять из светящихся лампочек с арками и декором в виде снежинок и звезд.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города оценить новогоднюю подсветку на улицах столицы. Декорации засияли в Москве вечером в пятницу, 15 декабря.

На центральных улицах и площадях города установили огромные световые арки. В этот раз восемь сверкающих инсталляций сделали в виде фасадов известных московских театров.

Светящиеся арт-объекты будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Все лампочки – светодиодные и энергосберегающие.