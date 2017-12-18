В парке Победы на Поклонной горе установили гигантские светящиеся скульптуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке Победы на Поклонной горе накануне праздников установили светящиеся скульптуры и арт-объекты. Над чашами шести закрытых на зиму фонтанов появились вальсирующие пары, собранные из сотен лампочек-светодиодов.
"Вальсирующие пары не похожи одна на другую, каждая из них выполняет свои танцевальные па. Лица танцующих мужчин и женщин скрыты золотыми карнавальными масками. В вечерние часы эти световые скульптуры будут мерцать и переливаться, производя невероятное впечатление на зрителей", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Кроме того, на Поклонной горе был установлен один из самых длинных световых тоннелей для прогулок в городе. Его протяженность составляет 80 метров. Также к 20 декабря на территории парка появится световая стена желаний. Она будет состоять из светящихся лампочек с арками и декором в виде снежинок и звезд.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города оценить новогоднюю подсветку на улицах столицы. Декорации засияли в Москве вечером в пятницу, 15 декабря.
На центральных улицах и площадях города установили огромные световые арки. В этот раз восемь сверкающих инсталляций сделали в виде фасадов известных московских театров.
Светящиеся арт-объекты будут зажигаться автоматически с наступлением темноты. Все лампочки – светодиодные и энергосберегающие.
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