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15:52

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Москва 24: артисты расскажут о Московском военно-музыкальном училище имени Халилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

21 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 85-летию Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.

Об истории училища, подготовке военных музыкантов и программе юбилейного концерта в Центральном академическом театре Российской армии будут рассказывать:

  • заслуженный артист РФ Александр Герасимов;
  • преподаватели училища Михаил Мельник и Кирилл Черчик;
  • актер, народный артист РФ Владимир Юматов;
  • дирижер, народный артист РФ Александр Данильченко.

Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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