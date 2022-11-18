15:52События
Москва 24: артисты расскажут о Московском военно-музыкальном училище имени Халилова
Фото: портал мэра и правительства Москвы
21 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 85-летию Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова.
Об истории училища, подготовке военных музыкантов и программе юбилейного концерта в Центральном академическом театре Российской армии будут рассказывать:
- заслуженный артист РФ Александр Герасимов;
- преподаватели училища Михаил Мельник и Кирилл Черчик;
- актер, народный артист РФ Владимир Юматов;
- дирижер, народный артист РФ Александр Данильченко.
Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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