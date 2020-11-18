В центре Москвы установили большие уши Микки Мауса

Фото: пресс-служба "Азбуки вкуса"
В центре Москвы появилась инсталляция в виде больших ушей Микки Мауса. Арт-объект установили ко дню рождения одного из самых известных мультипликационных героев мира.
Сфотографироваться с узнаваемыми ушками можно на входе в "Азбуку вкуса" на Арбате, 54. Посетителей магазина встретят сотрудники с тем же атрибутом.
"Азбука вкуса" и Disney в России и СНГ запустили 18 ноября моментальную акцию: до 31 декабря покупателям будут дарить брендированные стаканы с Микки Маусом и, конечно, его друзьями: Минни Маусом, Плуто, Дональдом, Дейзи Даком и Гуфи.
Именно с неунывающего мышонка началась история компании Уолта Диснея: впервые герой появился на экране 18 ноября 1928 года в "Пароходике Вилли". И вот уже на протяжении 92 лет Микки Маус символизирует отличное настроение и оптимизм.
Ранее в Сети появились кадры картины еще с двумя известными персонажами. Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри". В картине совмещены игра живых актеров и элементы мультипликации.
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