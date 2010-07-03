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21:31

Три станции красной ветки метро изменят режим работы

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Часть станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут работать по измененному графику. Об этом сообщили в Twitter столичной подземки.

В течение нескольких дней – 19, 21, 26, 27 и 30 ноября – станции "Библиотека имени Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" будут открываться на 10 минут позже, в 5:40. Сообщается, что эта временная мера связана с проведением организационно-учебных мероприятий.

"Время отправления поездов с этих станций останется прежним – первый из них уходит после 5:40. Приносим извинения за временные неудобства", – заявили в метро.

Ранее в понедельник, 18 ноября, стартовало голосование на портале "Активный гражданин", посвященное Бирюлевской линии Московского метрополитена. Пользователям предстоит ответить на четыре вопроса.

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