Столичный метрополитен отремонтирует здание "Цирка чудес" в Кунцеве

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Столичный метрополитен приступил к подготовительным работам для проведения ремонта в здании, в котором проходили представления для детей "Цирк чудес", сообщает пресс-служба метро.

Как уточняется, одно из помещений, закрепленных за метрополитеном, находится по адресу: улица Ивана Франко, 14. Его арендатором является ООО "Центр досуга молодежи", и, согласно контракту, арендатор должен был нести ответственность за состояние здания.

"Вопреки возложенным контрактом обязательствам, арендатор не проводил ремонт здания. Как установила прокуратура, нахождение детей в этом помещении стало опасным, помещению требуется ремонт: выявлены многочисленные дефекты и повреждения конструкций, инженерных систем. Мы обязаны сохранить городское имущество, исключив угрозу для посетителей", – говорится в сообщении.

В конце октября стало известно, что в столичном районе Даниловский проведут капитальный ремонт жилого дома 1925 года постройки. Здание является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики "Гознак". Там планируют очистить поверхности фасадов, цоколя и кирпичной кладки от краски, ремонт поврежденного штукатурного покрытия и облицовочной кладки стен.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ожидает еще множество старых столичных домов. Например, семиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту в 1941 году в Басманном районе. Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате и кирпичного дома 130-летней давности на улице Жуковского – на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.

В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.

