Бесплатные выставки откроются в галерее Ильи Глазунова 19 ноября

Две бесплатные экспозиции откроются в картинной галерее Ильи Глазунова. Посетить их можно будет только 19 ноября. Выставки будут называться "Россия Ильи Глазунова" и "Музей сословий России".

Первая экспозиция будет работать с 11:00 до 19:00. Вторую можно будет посетить в составе экскурсионной группы. Сеансы назначены на 11:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для того, чтобы пройти на сеансы нужно будет взять бесплатный билет в кассе музея. Получить проходку можно при наличии мест.