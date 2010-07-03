Водителей предупредили о заторах на дорогах в пятницу вечером

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) предупредил водителей о загруженности дорог в пятницу вечером.

"Сегодня вечером ждем 7–8 баллов. Но не забывайте, что в пятницу (и в такую хорошую погоду) час пик начинается рано и может затянуться на вылетных магистралях", – сообщает ЦОДД в своем Twitter-аккаунте.

Автомобилистам рекомендовали выезжать сейчас или отложить поездки на более позднее время – после 19:30.

Ранее в ЦОДД рассказали, что по 24 адресам в Москве установили камеры фотовидеофиксации. Камеры следят за превышением скорости и нарушением разметки. Как правило, после их установки уменьшается число аварий.

До этого сообщалось, что в России с 2021 года могут появиться умные "лежачие полицейские" с системой фото- или видеофиксаци. Они будут автоматически определять – поднимать барьер или нет.

