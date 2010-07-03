Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:47

На западе Москвы высадят более 700 деревьев

город экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца октября в рамках программы "Миллион деревьев" на западе столицы высадят более 700 деревьев и свыше 44 тысяч кустарников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На улицах города появятся яблони, груши, туи, ели, липы, клены, рябины, лиственницы, березы, орех и ивы, а во дворах – барбарис, боярышник, жимолость, чубушник, розы, спиреи и другие растения. Больше всего деревьев и кустарников высадят в районах Дорогомилово, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.

Более 200 деревьев и 5 тысяч кустарников посадят на территориях школ и больниц. Еще порядка 150 деревьев и 11 тысяч кустарников украсят территории дворов. Больше 28 тысяч кустарников станут живой изгородью и будут расти вдоль дорог и улиц.

Осенью в рамках программы по озеленению столицы планируется высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 540 тысяч кустарников.

Ранее появилась информация о том, что в Москве более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика