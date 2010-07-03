На западе Москвы высадят более 700 деревьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца октября в рамках программы "Миллион деревьев" на западе столицы высадят более 700 деревьев и свыше 44 тысяч кустарников. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На улицах города появятся яблони, груши, туи, ели, липы, клены, рябины, лиственницы, березы, орех и ивы, а во дворах – барбарис, боярышник, жимолость, чубушник, розы, спиреи и другие растения. Больше всего деревьев и кустарников высадят в районах Дорогомилово, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское.

Более 200 деревьев и 5 тысяч кустарников посадят на территориях школ и больниц. Еще порядка 150 деревьев и 11 тысяч кустарников украсят территории дворов. Больше 28 тысяч кустарников станут живой изгородью и будут расти вдоль дорог и улиц.

Осенью в рамках программы по озеленению столицы планируется высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 540 тысяч кустарников.

Ранее появилась информация о том, что в Москве более 2,3 тысячи именных деревьев высадят в 27 лесопарках в рамках проекта "Наше дерево". В нем примут участие жители столицы, у которых в этом году родились дети. В честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков посадят липы, сосны, дубы, ивы и клены.

