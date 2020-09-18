Дом правительства РФ признали аварийным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной признан аварийным и будет ремонтироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Там пояснили, что в Доме правительства в аварийном состоянии находится кровля, имеется высокий процент износа инженерных систем и оборудования, а также требует восстановления гидроизоляционное покрытие здания.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию Дома правительства РФ потратят свыше пяти миллиардов рублей. Отмечалось, что ремонтные работы пройдут в несколько этапов. В 2022 году на реконструкцию здания выделят около 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета, в 2023 – 799,1 миллиона рублей.

Решение о реконструкции здания на Краснопресненской набережной ранее принял Дмитрий Медведев. Известно, что на время ремонтных работ часть сотрудников продолжит свою работу в здании бывшего Народного комиссариата по делам национальностей в Трубниковском переулке.

В августе 2019 года в правительстве рассказали об уходе за российским флагом. Отмечалось, что за ним специалисты особенно следят, поскольку он больше всего подвержен влиянию погодных условий. Сообщалось, что флаг проверяют каждую неделю, при необходимости его отправляют на чистку.

