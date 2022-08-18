В Москве подготовили специальную программу ко Дню флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничную программу подготовили в столице к Дню флага России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки города.

"22 августа московских школьников и их родителей ждет множество мастер-классов, квестов, квизов и концертов. В честь праздника столичные дворцы и центры творчества подготовили для школьников обширную программу", – говорится в сообщении.

Онлайн- и оффлайн-мероприятия организует Дворец творчества детей и молодежи "Восточный". Гости смогут принять участие в мастер-классах по русскому танцу, карате, грамматике русского языка, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, а также лекциях и настольных играх.

В Центре детского и юношеского творчества "Бибирево" гости смогут узнать об истории триколора, поучаствовать в викторинах и конкурсах, победитель которых получит приз. Также здесь покажут выступления детских творческих коллективов.

Праздничный квиз пройдет и в Центре внешкольной работы "На Сумском". В ходе мероприятия участники узнают, как появился данный праздник и почему его отмечают именно в эту дату. Квиз состоится на Rutube-канале центра.

Ранее сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.

Само празднование завершится концертом на Поклонной горе. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.

