Еще две пешеходные зоны благоустроят в Москве в этом году

17:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-востоке столицы в этом году завершат благоустройство еще двух пешеходных зон, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Две пешеходные зоны преобразятся на юго-востоке столицы в этом году. Завершаем работы по комплексному благоустройству пешеходных зон в 11-м и 12-м микрорайонах Марьина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом облике предстанут пять дворовых территорий в 11-м микрорайоне на улицах Марьинский Парк, Белореченской и Новомарьинской.
"Здесь появятся девять детских и две спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Установим новые опоры освещения, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газон", – уточнили в комплексе.
Уже готов променад в 12-м микрорайоне между улицами Белореченской и Верхние Поля. Работники обустроили зону воркаута, разместили в точках отдыха скамейки, детские площадки с горками, качелями и песочницами, а также разбили газон и высадили кустарники.
Ранее специалисты в Москве благоустроили территории, прилегающие к 23 отремонтированным поликлиникам.
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