В доме в Ясном проезде установят подъемную платформу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жилом доме, который находится в Ясном проезде, установят подъемную платформу и автоматические двери, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В ходе работ в доме в районе Южное Медведково предусмотрена установка платформы вертикального перемещения, а также ремонт входной группы, включающий замену наружных и тамбурных дверных блоков на новые, оборудованные системой автоматического открывания и доводчиком", – заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Известно, что здание возведено в 1979 году. В результате предполагаемых изменений маломобильные жильцы смогут беспрепятственно выходить на улицу из квартиры.

Кроме того, рабочие частично отремонтируют систему отопления. Для этого заменят и перенесут отопительные приборы из зоны установки вертикального подъемника.

Ранее в столице возобновились работы по капитальному ремонту домов. Для Москвы разработан единый стандарт, по которому во время капремонта подъезда можно использовать только определенные материалы и технологии.