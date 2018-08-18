По Садовому кольцу. Как пройдет финальный этап квеста "Тропа истории"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Финальный этап общегородского квеста "Тропа истории", который проходит в рамках фестиваля "Времена и эпохи", состоится 19 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.
В игре, маршрут которой пройдет по Садовому кольцу, примут участие 300 команд. Игроки будут перемещаться по заданным локациям с зашифрованными адресами и выполнять задания по истории, а также демонстрировать эрудицию и смекалку.
Вопросы квеста в большинстве будут посвящены истории столицы. За каждое правильно выполненное задание в зависимости от уровня его сложности участники получат один или два балла.
Победителями должны стать три команды, которые сумеют набрать наибольшее количество баллов до 20:00. Награждение победителей пройдет в 21:00.
Участие в первом этапе игры, который проходила с 6 по 17 августа, приняли участие 1105 команд. В их состав сошли от 1 до 4 участников. В финал вышли те, кто сумел выполнить 5 и более миссий из 12 предложенных. Квест проводится бесплатно.
Фестиваль "Времена и эпохи"
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