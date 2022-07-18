В "Манеже" в августе представят лучшие проекты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лучшие городские проекты представят в московском "Манеже" на выставке "Город для каждого", сообщает ТАСС. Экспозиция будет доступна с 1 августа.

"С 1 по 21 августа лучшие городские проекты будут представлены в "Манеже" на выставке "Город для каждого". Посетители увидят трансформации Москвы за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы", – рассказали в пресс-службе выставки.

Помимо уже созданных проектов, на выставке покажут и планы дальнейшего развития Москвы.

Сама по себе центральная часть экспозиции "Город для каждого" будет оформлена как общественное пространство набережной Москвы-реки. Здесь можно будет отдохнуть у воды, позаниматься йогой и вживую увидеть проекты новых мостов столицы.

На интерактивных стендах гостям выставки покажут изменения в работе транспорта, городской инфраструктуры и строительства. Помимо этого, предусмотрены макеты и инсталляции, а также 4D-аттракционы. В зоне к пятилетию программы реновации, например, покажут примеры стандартной отделки квартир и предложат прогуляться в VR-очках по будущим новым кварталам.

Среди заявленных экспонатов выставки "Город для каждого" – Дом культуры "ГЭС-2", жилой дом Наркомфина, кинотеатр "Художественный", Музей русского импрессионизма и некоторые другие объекты.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой анонсировал проведение "Русских сезонов" в 2022 году. В недружественных странах мероприятия не состоятся.

