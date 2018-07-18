Средневековый замок возведут на Никитском бульваре

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
С 10 по 22 августа в центре столицы на Никитском бульваре пройдет фестиваль "Времена эпохи" на котором любой желающий сможет принять участие в строительстве крепости XIII века. Гости мероприятия освоят ремесло каменщиков, кузнецов, гончаров и плотников, а также отведают самое популярное блюдо эпохи – средневековые лепешки. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Гости фестиваля смогут выбрать себе занятие по душе. Всем желающим предложат помочь архитектору сделать чертежи замка, каменщику – обтесывать глыбы из известняка и ракушечника, а также выковать гвозди в мастерской кузнеца. Кроме этого, любой сможет освоить навыки плотника и гончара, а затем попробовать изготовить краски по старинным рецептам для росписи щитов, сундуков и глиняной посуды.
Любительницы рукоделия научатся вышивать красочные старинные знамена, а юные гости фестиваля смогут взять штурмом игровую крепость, либо поработать подмастерьями на стройке и получить знак отличия у главного архитектора.
Помимо этого, на фестивале будет работать замковая кухня, на которой работники смогут подкрепиться приготовленными в печи средневековыми лепешками.
Также во время строительства, на площадке будет работать экскурсовод, который поделится любопытными фактами из истории.
Средневековая площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00.
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