"Бесковидными" ресторанами в Москве хотят стать 7–8 заведений

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В эксперименте с зонами, свободными от коронавируса, в ресторанах хотят поучаствовать до восьми заведений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Было предложено, что это будет 10–15 заведений на всю Москву. На сегодняшний момент там порядка 7–8, по крайней мере, изъявили желание. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше", – отметил он.

Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free-ресторанов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в том числе в Венгрии и Израиле.

В порядке эксперимента десяток ресторанов объявят "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

Уточняется, что посетить столичный ресторан с COVID-free-зоной можно только по QR-коду о вакцинации, ПЦР- и ИФА-тесты недействительны.

