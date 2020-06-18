На набережной Тараса Шевченко организуют пешеходную зону в выходные и праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке столичной набережной Тараса Шевченко будет доступна пешеходная зона в выходные и праздничные дни. Она будет действовать до осени, передает Агентство "Москва" сообщение информационного центра транспортного комплекса.

"Пешеходную зону организуют с 29 июня по 1 ноября в выходные и праздники на участке набережной Тараса Шевченко", – говорится в сообщении ведомства.

Московским водителям запретят ездить от дома 12, строение 26, по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". Отмечается, что временные ограничения для автомобилистов будут действовать с 23:00 накануне выходного или праздничного дня до 6:00 следующего рабочего дня.

Ранее говорилось, что реконструкция набережных в Москве завершится в 2023 году. С 2011 года в городе привели в порядок более 60 километров набережных.

В 2020 году, как ожидается, благоустроят свыше 220 улиц, парков и водоемов. Например, в центре столицы планируют создать качественное общественное пространство между благоустроенными ранее Арбатом и Пречистенкой.