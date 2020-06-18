Читальные и выставочные залы Главархива столицы заработают с 22 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Главархив города возобновит работу в обычном режиме с 22 июня. Снова будут открыты читальные и выставочные залы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, начнется личный прием граждан. Работники ведомства будут встречать посетителей в медицинских масках и перчатках, а также регулярно проводить дезинфекцию помещений. При этом Главархив Москвы в период режима повышенной готовности не перестал принимать запросы.
В результате было обработано около 12 тысяч заявок от людей, которым требовались архивные справки, копии документов, а также выписки. Самым популярным запросом оказались документы, которые подтверждали трудовой стаж. По данному вопросу подано около 5 тысяч запросов.
Кроме того, свыше 4 тысяч раз понадобились москвичам справки о зарплате с предыдущих мест работы. Так, были запросы на справки об окончании высшего или среднего специального учебного заведения (около 800 обращений).
"Режим самоизоляции был необходимой мерой для борьбы с вирусом. Мы так же, как и другие госведомства, делали все возможное, чтобы поддержать жителей столицы. Так, горожане, как и прежде, могли запрашивать и получать нужные архивные документы", – подчеркнул начальник главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.
В настоящий момент москвичи могут получить услуги по выдаче архивных справок, копий документов, выписок и информационных писем из государственных архивов столицы. Нужно сделать запрос на сайте mos.ru.
Ранее стало известно, что в Москве открываются музеи и библиотеки. Заработали также службы проката, риелторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
"Это наш город": что открылось в Москве 16 июня
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