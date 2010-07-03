Началось строительство выхода со станции "Юго-Восточная" к Ташкентской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты начали строить выход из вестибюля станции метро "Юго-Восточная" Некрасовской линии, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, он будет вести к скверу, который находится в районе пересечения Ферганской и Ташкентской улиц.

Ранее сообщалось, что строители приступили к отделке гранитом платформ станции "Юго-Восточная". Станцию спроектировали по "береговому" типу – она имеет две боковые пересадочные платформы.

Тоннели на участке Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Нижегородская" прокладываются с помощью тоннелепроходческого щита большого диаметра. Благодаря этому поезда будут ходить в обоих направлениях вместо привычных двух.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин ранее сообщил, что примерно 95% тоннелей второй очереди Некрасовской линии метро построено.

Второй участок Некрасовской линии обеспечит жителей районов Рязанский и Нижегородский метрополитеном в шаговой доступности. Также благодаря этому будет создана дополнительная пересадка, будет разгружена Таганско-Краснопресненская линия метро.

Сергей Собянин 3 июня открыл первые четыре станции розовой ветки метро, это станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Завершить строительство второго участка Некрасовской линии планируется до конца этого года.

