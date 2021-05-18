Дом на 274 квартиры построят на Бауманской улице

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Басманном районе столицы строят жилой дом по программе реновации. Его намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание будет располагаться по адресу улица Бауманская, владение 47/1.
"В настоящее время идет устройство фасадов, остекление, монтаж инженерных сетей жилой части и черновые отделочные работы", – рассказал Загрутдинов.
Пятисекционный монолитный дом построят по индивидуальному проекту. Внешний облик здания будет полностью соответствовать исторической застройке столичного района. Предусмотрены фасадные арочные окна, которые характерны для классической архитектуры.
Кроме того, для наружных стен специалисты применят систему навесного вентилируемого фасада, а для облицовки – клинкерную плитку черного, белого и серого цветов с глянцевыми панелями из стали.
В здании будет 274 квартиры, среди которых 115 однокомнатных, 127 двухкомнатных, 29 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных. Общая жилая площадь составит 15 169,37 квадратного метра. Для маломобильного населения оборудуют пять специальных квартир.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году по программе реновации планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Еще миллион будет передан под заселение, а переезжать в новые квартиры начнут почти 30 тысяч горожан.
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