Первый концерт "Военных оркестров в парках" пройдет 18 мая в Москве

Программа "Военные оркестры в парках" откроется в столице 18 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это специальная программа к фестивалю "Спасская башня". Выступления будут проходить каждую субботу до 19 августа в 14 парках. Первый концерт состоится в Александровском саду.
Участвовать в нем будут оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, Военный образцовый оркестр почетного караула и Центральный концертный образцовый оркестр имени Николая Римского-Корсакова ВМФ РФ.
А фестиваль "Спасская башня" будет проходить с 23 августа по 1 сентября на Красной площади. За 11 лет существования он принял свыше 160 коллективов из 54 стран. Мероприятие стало крупнейшим международным культурным проектом России и попало в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.