Первый концерт "Военных оркестров в парках" пройдет 18 мая в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Программа "Военные оркестры в парках" откроется в столице 18 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это специальная программа к фестивалю "Спасская башня". Выступления будут проходить каждую субботу до 19 августа в 14 парках. Первый концерт состоится в Александровском саду.

Участвовать в нем будут оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, Военный образцовый оркестр почетного караула и Центральный концертный образцовый оркестр имени Николая Римского-Корсакова ВМФ РФ.

А фестиваль "Спасская башня" будет проходить с 23 августа по 1 сентября на Красной площади. За 11 лет существования он принял свыше 160 коллективов из 54 стран. Мероприятие стало крупнейшим международным культурным проектом России и попало в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.