Фонтаны в Москве могут запустить уже 29 апреля – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фонтаны планируется запустить в Москве в следующую субботу, 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном комплексе городского хозяйства.

Как уточнил собеседник информагентства, в настоящее время специалисты проводят тестовые запуски фонтанов. В частности, один из подобных запусков состоялся недавно в Новопушкинском сквере в центре города.

О начале подготовки столичных фонтанов к открытию сезона стало известно в конце марта. При этом часть работ проводят еще осенью, перед их консервацией. С наступлением тепла специалисты промывают конструкции, проверяют и регулируют оборудование.

На сегодняшний день в Москве насчитывается больше 600 фонтанов. Среди них есть как традиционные, так "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические фонтаны.

