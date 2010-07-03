Более 800 благотворительных акций пройдут на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице на фестивале "Пасхальный дар" пройдет марафон благотворительных и волонтерских программ. Запланированы благотворительные забеги, ярмарки, пикники, обустройство детских комнат в стационарах, помощь бездомным животным, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

"Специальная добровольческая программа "Пасхального дара" объединит 20 тысяч волонтеров. Вместе они проведут для жителей и гостей столицы более 800 благотворительных и просветительских акций", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Мероприятия будут проходить в школах, вузах, библиотеках, на открытых пространствах города, а также на площадках фестиваля.

Все желающие могут принять участие в благотворительной программе. Участники будут высаживать деревья, смогут передать вещи тем, кто нуждается, купить корм для бездомных животных.

88 мероприятий пройдут на площадках фестиваля. Там организуют квесты и мастер-классы.



Студенты помогут провести занятия по компьютерной грамотности для людей старшего поколения, организуют квест для ребят из детского дома "Полярная звезда", вместе с волонтерами обустроят помещение для игровой комнаты в ДГКБ № 9 имени Сперанского, погуляют с собаками из приюта для бездомных животных.

Также пройдет акция по сбору донорской крови.

Ежегодный весенний фестиваль "Пасхальный дар" будет проходить с 25 апреля по 2 мая на 250 площадках столицы. Наиболее насыщенная программа запланирована на Тверской площади, на площади Революции и на Тверском бульваре.

Все желающие смогут пожертвовать деньги и сделать подарки нуждающимся, а также узнать о работе благотворительных фондов. Кроме того, 5% оборота торговли, которая будет осуществляться на площадках фестиваля, перечислят на общий счет, затем собранные средства распределят между благотворительными фондами.

В этом году планируется поддержать деятелей искусств, людей с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищенных граждан и приюты для бездомных животных.