В ТиНАО в течение недели завершат очистку затороопасных участков рек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по очистке участков русел рек в ТиНАО, где вероятны запруды из-за мусора, завершат до конца недели. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

"Работы проводятся на 17 участках общей протяженностью около 22 километров. Уже очищено более 15 километров, на утилизацию вывезено 118 кубометров древесно-растительных остатков и мусора", – рассказали в ведомстве.

Как уточнили в комплексе, русла рек, их притоки и водопереливные трубы освобождают от упавших деревьев и случайного мусора.

В начале марта заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что Москва готова к весеннему половодью. Специалист отметил, что в столичных водохранилищах понизили уровень воды, а также подготовились к борьбе с подтоплениями на объектах Москоллектора.

